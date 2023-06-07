Юрий Сёмин объяснил, почему считает «Оренбург» открытием сезона в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему считает «Оренбург» открытием сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Оренбург» — открытие сезона в РПЛ. Команда показывала интересный и современный футбол, а ещё по итогу заняла высокое место в таблице. К тому же отбирали очки у лидеров. Можно сказать, что «Оренбург» был узнаваемым по ходу сезона», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Оренбург» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на седьмом месте в турнирной таблице. Под руководством Марцела Лички команда набрала 46 очков после 30 матчей. В заключительном туре «Оренбург» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:0.