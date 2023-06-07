Сергей Ребров стал новым главным тренером сборной Украины

Бывший футболист сборной Украины Сергей Ребров стал главным тренером национальной команды. Об этом стало известно на пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола. Детали соглашения пока не называются.

Последним местом работы 49-летнего специалиста был клуб из ОАЭ «Аль-Айн», который он тренировал с лета 2021 года. Также Ребров работал в «Ференцвароше» (Венгрия), «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) и киевском «Динамо». В 2010–2011 годах Ребров находился в тренерском штабе национальной команды.

В годы карьеры Ребров выступал за «Тоттенхэм», «Вест Хэм», киевское «Динамо», казанский «Рубин» и другие команды. На его счету 75 матчей в составе сборной Украины.