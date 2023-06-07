Игорь Колыванов: «Динамо» — разочарование сезона. Занять девятое место — это позорище
Поделиться
Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов, который в прошлом выступал за московское «Динамо», назвал бело-голубых главным разочарованием РПЛ сезона-2022/2023. Он заявил, что турнирные достижения «Динамо» в завершившемся чемпионате — это «позорище».
«Динамо» — однозначное разочарование сезона. Занять девятое место с таким подбором футболистов — это позорище. Тем более в столетний юбилей клуба», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Напомним, в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Динамо» набрало 45 очков в 30 матчах. Это позволило московской команде финишировать на девятом месте в турнирной таблице. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2023
-
16:21
-
16:15
-
16:13
-
16:03
-
16:02
-
16:00
-
15:52
-
15:49
-
15:45
-
15:30
-
15:24
-
15:15
-
15:06
-
15:01
-
14:34
-
14:32
-
14:30
-
14:15
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:55
-
13:55
-
13:48
-
13:38
-
13:30
-
13:28
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:57
-
12:53
-
12:48
-
12:43
-
12:43
Партнерский контент