Лаутаро Мартинес высказался о работе с Симоне Индзаги в «Интере»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о работе с главным тренером Симоне Индзаги.

«Всегда важно понимать, как мы хотим играть. Важно понимать идеи тренера. Не факт, что всё хорошо сработает, если ты многое поменял. Поэтому нужна ясная мысль. Когда анализируешь матчи и соперника, всё становится проще. Мы комфортно себя ощущаем с новым тренером, потому что он чётко работает и тщательно готовится к матчам. Психологической подготовки такие игры (речь о финале Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата») не требуют просто из-за своего масштаба», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

В субботу, 10 июня, «Интер» встретится с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск.

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