Игорь Колыванов: «Оренбург» стал открытием сезона. Их можно назвать крепким орешком

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов подвёл итоги сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги, отметив с положительной стороны выступление «Оренбурга».

«Оренбург» стал открытием сезона. Их можно назвать крепким орешком. Весёлая и задорная команда с красивой игрой. Вовсе не думал, что они так проведут сезон, но после покупки аргентинцев у них поменялась игра: интересная, быстрая, с красочными комбинациями. Они провели грамотную трансферную кампанию.

ЦСКА при Федотове занял второе место — молодцы. Конечно, нужно ещё отметить «Ростов» вместе с Карпиным. Провели хорошую работу по ходу сезона: правда, не хватило сил в концовке. И нельзя не отметить «Ахмат» под руководством Ташуева», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.