«Лион» не стал продлевать контракт с нападающим Муссой Дембеле

Французский «Лион» объявил о том, что нападающий Мусса Дембеле покинет команду этим летом – с игроком не стали продлевать контракт.

«Прибыв в клуб в августе 2018 года, за несколько часов до закрытия трансферного окна из «Селтика», Мусса Дембеле не потребовал много времени на акклиматизацию в чемпионате Франции. Воспитанник «ПСЖ» в первом сезоне за «Лион» забил 20 голов в 46 матчах. Далее он подтвердил возложенные на него надежды 24 голами в таком же количестве игр. В течение сезона-2019/2020 он участвовал в героической кампании «Лиона» в Лиге чемпионов.

После аренды в мадридский «Атлетико» в начале 2021 года, в ходе которой он завоевал титул чемпиона Испании, Мусса Дембеле продолжил играть за «Лион» на привычном для себя уровне. В сезоне-2021/2022 он забил 22 гола в 36 играх. Мы особенно запомним его удар в самом конце матча с «Марселем» одним из февральских вечеров 2022 года, который принёс нам победу.

В 172 играх за «Лион» он забил 70 голов и отдал 19 голевых передач. Спасибо, Мусса, и хорошего продолжения карьеры!» – такое сообщение опубликовала пресс-служба «Лиона».

По итогам сезона-2022/2023 «Лион» занял итоговое седьмое место в чемпионате Франции и не сыграет в еврокубках. Также по ходу этого сезона свой пост покинул бывший владелец и президент клуба Жан-Мишель Оляс.