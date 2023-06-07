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Камоцци: такой клуб, как «Спартак», обязан бороться за чемпионство, а не за место в тройке

Камоцци: такой клуб, как «Спартак», обязан бороться за чемпионство, а не за место в тройке
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о результатах красно-белых в Российской Премьер-Лиге – 2022/2023.

«На мой взгляд, третье место — не совсем удовлетворительный результат для «Спартака», хотелось большего. Но нужно принять реальность и проделать огромную работу, чтобы в следующем сезоне быть выше. Такой клуб, как «Спартак», обязан бороться за чемпионство, а не за место в тройке — история и имя красно-белых говорят об этом», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В чемпионате России – 2022/2023 «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка. Подопечные Гильермо Абаскаля одержали 15 побед, девять раз сыграли вничью и ещё шесть раз проиграли. Разница забитых и пропущенных мячей: +22.

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