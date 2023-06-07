Гендиректор «Пари НН» высказался о победе над «Родиной» в первом стыковом матче

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов высказался о победе своего клуба над «Родиной» в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Пока нельзя сказать, что наша задача выполнена. Это же футбол — здесь всякое бывает. Мы готовимся, продолжаем тренироваться в режиме сбора. Команда заезжает на базу — у нас боевой настрой. Впереди ещё одна важнейшая игра. Мы не опускаем руки, но и раньше времени не радуемся», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В среду, 7 июня, «Пари Нижний Новгород» в первом стыковом матче на выезде разгромил «Родину» со счётом 3:0. В составе нижегородской команды забитыми мячами отметились Эдгар Севикян, Владислав Яковлев и Альберт Шарипов. Ответная игра состоится в субботу, 10 июня. Начало игры — в 14:30 мск.
- 7 июня 2023
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