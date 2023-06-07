Юран: сказал парням перед игрой: «Вы хотите по таким раздевалкам ездить или играть в РПЛ?»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал результат первого матча с «Родиной».

«У «Родины» довольно много опытных игроков, прошедших РПЛ. Великолепный тренер работает. Отнеслись к ним с большим уважением. В первом тайме не понравилось, что после забитого мяча и хорошего начала посчитали, что мы уже решили задачу. Пришлось пообщаться в перерыве. Объяснял, что на первом месте психология. Никакой недооценки не должны было быть. Второй тайм уверенно доиграли. Не просто победили, а сделали это уверенно. Произвели три замены в перерыве, у атакующих игроков сводило мышцы. В целом, за исключением отрезка в первом тайме, где могли и пропустить, доволен результатом и отношением парней. Насчёт решения задачи, об этом можно говорить только после финального свистка во втором матче.

Не буду лукавить, я был немного шокирован, что «Факел» будет играть в манеже, а мы здесь — на этом стадионе. Моё мнение: что, когда команда декларирует стадион в РПЛ, он должен соответствовать. Сегодня увидел другое. У нас раздевалка такая — поместились с трудом в ней. А тренеры переодевались в сауне. Обычно там парятся, а мы переодевались. А то, что «Факел» играл в манеже, это диковато. Я играл там с Хабаровском — там очень тяжело. Сказал парням перед игрой: «Вы хотите по таким раздевалкам ездить или играть в РПЛ?» — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Первый стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024, в котором встречались «Родина» (Москва) и «Пари Нижний Новгород», завершился со счётом 3:0 в пользу гостей. Ответный матч состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 10 июня. Начало игры — в 14:30 мск.