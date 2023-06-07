Тренер «Родины» Парфёнов: надо переварить это, мы дали сопернику большую роскошь

Главный тренер московской «Родины» Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат первого матча с «Пари Нижний Новгород».

«Надо переварить это всё, сохранить лицо. Бывают истории… Если всё бросить, лучше не лететь на ответную игру. По счёту нас переиграли, по реализации моментов превзошли. Сказалось, что команда весь сезон играла в Премьер‑Лиге, цена голевого эпизода очень высока. Мы дали сопернику большую роскошь.

Что случилось во втором тайме? Надо было забивать и не пропускать со стандарта», — сказал Парфёнов в интервью «Матч ТВ».

Первый стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024, в котором встречались «Родина» (Москва) и «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород), завершился со счётом 3:0 в пользу гостей. Ответный матч состоится в Нижнем Новгороде в субботу, 10 июня. Начало игры — в 14:30 мск.