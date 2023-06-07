Мостовой: разочаровывает тренерский круговорот в РПЛ — одни и те же приходят и уходят

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о частой смене тренеров в Российской Премьер-Лиге.

«Не могу сказать, что «Химки» и «Торпедо» разочаровали. Мы в самом начале сезона говорили, что там не пойми что — так было и до конца сезона.

Разочаровывает тренерский круговорот в клубах РПЛ — одни и те же приходят, уходят, переходят по одним и тем же клубам. Да, так и в других чемпионатах, но далеко не в таких количествах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в чемпионате России-2022/2023 был установлен рекорд по тренерским отставкам. Клубы Российской Премьер-Лиги 18 раз увольняли наставников. Андрей Талалаев успел поработать сразу в трёх командах: «Ахмате», «Торпедо» и «Химках».