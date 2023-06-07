Мостовой: разочаровывает тренерский круговорот в РПЛ — одни и те же приходят и уходят

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о частой смене тренеров в Российской Премьер-Лиге.
«Не могу сказать, что «Химки» и «Торпедо» разочаровали. Мы в самом начале сезона говорили, что там не пойми что — так было и до конца сезона.
Разочаровывает тренерский круговорот в клубах РПЛ — одни и те же приходят, уходят, переходят по одним и тем же клубам. Да, так и в других чемпионатах, но далеко не в таких количествах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в чемпионате России-2022/2023 был установлен рекорд по тренерским отставкам. Клубы Российской Премьер-Лиги 18 раз увольняли наставников. Андрей Талалаев успел поработать сразу в трёх командах: «Ахмате», «Торпедо» и «Химках».
- 7 июня 2023
-
22:26
-
22:26
-
22:19
-
22:13
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:46
-
21:43
-
21:40
-
21:33
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:47
-
20:42
-
20:41
-
20:41
-
20:39
-
20:31
-
20:29
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:16
-
20:14
-
20:12
-
20:10
-
20:00