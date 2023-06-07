Азар выбирает между МЛС и завершением карьеры

Эден Азар может перейти в МЛС.

После расторжения контракта с мадридским «Реалом» бельгийский хавбек выбирает между продолжением карьеры в США или уходом из футбола, сообщает Marca.

На данный момент у игрока есть предложение от «Ванкувер Уайткэпс».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, бельгийский футболист подумывает над тем, чтобы завершить игровую карьеру, если не найдёт достойного варианта для её продолжения.

Азар выступал за «Реал» с 2019 года. Ранее он играл за «Челси» и «Лилль». Эден провёл за «Реал» 76 матчей, в которых забил семь голов и отдал 12 голевых передач. За этот сезон бельгийцем было сыграно 10 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

Вместе с «Реалом» Азар дважды становился чемпионом Испании (2019/2020, 2021/2022), обладателем Кубка страны — 2022/2023 и два раза выигрывал Суперкубок Испании (2019/2020, 2021/2022). Бельгиец является победителем Лиги чемпионов — 2021/2022.