Месси уклончиво ответил на вопрос журналистов о переговорах с «Барселоной»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, принявший приглашение клуба МЛС «Интер Майами», рассказал, что переговорный процесс с «Барселоной» вёл через Хави.

«С кем из «Барселоны» обсуждал возможное возвращение? Я разговаривал с Жоаном Лапортой один-два раза, не больше. В основном общение строилось через Хави. Мы говорили о том, действительно ли он хочет, чтобы я вернулся, будет ли это полезно для команды и для его профессионального роста», — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.