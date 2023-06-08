В следующем сезоне от АПЛ в еврокубках сыграют восемь клубов

После победы «Вест Хэма» в финальном матче Лиги конференций с «Фиорентиной» (2:1) английская Премьер-лига получила дополнительную путёвку в еврокубки. В общей сложности АПЛ будет представлена в следующем сезоне восемью клубами.
«Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграют в Лиге чемпионов, «Ливерпуль» и «Брайтон энд Хоув Альбион» квалифицировались в Лигу Европы через чемпионат, а «Вест Хэм» добыл пропуск в групповой раунд этого турнира благодаря победе в Лиге конференций. «Астон Вилла» в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций.
Несколько минут назад завершился решающий матч Лиги конференций сезона-2022/2023, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Победу в матче одержал «Вест Хэм» со счётом 2:1.
В сезоне-2022/2023 чемпионата Англии «Вест Хэм» финишировал на 14-м месте турнирной таблицы.
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