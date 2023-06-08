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Мойес — первый шотландский тренер, победивший в еврокубках со времён Фергюсона

Мойес — первый шотландский тренер, победивший в еврокубках со времён Фергюсона
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес стал первым шотландским тренером, кому удалось выиграть еврокубковый турнир со времён Алекса Фергюсона.

Последний трофей Фергюсону на евроарене принесла победа его «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов в 2008 году. Спустя 15 лет его соотечественник Дэвид Мойес добился успеха в Лиге конференций с «Вест Хэмом».

Несколько минут назад завершился решающий матч Лиги конференций сезона-2022/2023, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Победу в матче одержал «Вест Хэм» со счётом 2:1. Счёт в матче на 62-й минуте открыл форвард «Вест Хэма» Мохамед Саид Бенрахма, реализовавший пенальти. Хавбек «Фиорентины» Джакомо Бонавентура спустя пять минут сравнял счёт, отправив мяч в дальний угол ворот «Вест Хэма» на 67-й минуте. «Молотобойцы» забили победный мяч на 90-й минуте: отличился Джаррод Боуэн. Матч так и завершился — 2:1.

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