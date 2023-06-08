Мойес — первый шотландский тренер, победивший в еврокубках со времён Фергюсона

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес стал первым шотландским тренером, кому удалось выиграть еврокубковый турнир со времён Алекса Фергюсона.

Последний трофей Фергюсону на евроарене принесла победа его «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов в 2008 году. Спустя 15 лет его соотечественник Дэвид Мойес добился успеха в Лиге конференций с «Вест Хэмом».

Несколько минут назад завершился решающий матч Лиги конференций сезона-2022/2023, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Победу в матче одержал «Вест Хэм» со счётом 2:1. Счёт в матче на 62-й минуте открыл форвард «Вест Хэма» Мохамед Саид Бенрахма, реализовавший пенальти. Хавбек «Фиорентины» Джакомо Бонавентура спустя пять минут сравнял счёт, отправив мяч в дальний угол ворот «Вест Хэма» на 67-й минуте. «Молотобойцы» забили победный мяч на 90-й минуте: отличился Джаррод Боуэн. Матч так и завершился — 2:1.