Месси: однажды я хотел бы вернуться в «Барселону»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, принявший предложение клуба МЛС «Интер Майами», признался, что в будущем не исключает своего возвращения в «Барселону», но не в качестве футболиста.

«Хотел бы я вернуться в «Барселону» если не как игрок, то в другом качестве? Да, мне бы этого хотелось. Более того, я собираюсь жить в Барселоне после окончания игровой карьеры. Это одна из вещей, которую мы с женой и детьми давно для себя поняли.

Не знаю, когда, как и что случится, но я надеюсь, что однажды смогу внести свой вклад в успехи «Барселоны». Потому что это клуб, который я люблю. Я всегда это говорил. Я ценю привязанность во время карьеры и поэтому однажды хотел бы вернуться в «Барсу».

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отказал «Барселоне» и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.