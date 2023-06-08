Главный тренер «Фиорентины» — о финале Лиги конференций: не думал, что всё так закончится

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвёл итог финала Лиги конференций с «Вест Хэмом» (1:2). Ранее в этом сезоне его команда также уступила в решающем матче Кубка Италии «Интеру» (1:2).

«Мы проиграли два финала, играя очень и очень хорошо. Очень жаль. Честно, не думал, что всё так закончится. Мы хорошо играли, у нас были моменты, мы быстро сравняли счёт после пропущенного пенальти, который мог нас надломить. Мы правильно отреагировали на пропущенный мяч, у Мандрагоры был отличный момент. Но в концовке мы ошиблись в обороне, и всё закончилось. Ребят уничтожили.

Думаю, что в этом матче наша команда была очень сбалансированной. Мы сыграли финал так, как он должен быть сыгран: лишь немного рисковали, контролировали мяч. Гол, которого можно было избежать, стал наказанием для нас, но мы играли как настоящая команда.

Мы хотели меньше рисковать. Знали, что можем победить, играя терпеливо, но мы не ожидали, что так проиграем. Мне очень жаль. В дуэли в центре поля защитники должны иметь метровое преимущество при возвращении. У нас это получалось 90 минут. Это несложно, но, когда делаешь это плохо, то теряешь трофей», — приводит официальный сайт УЕФА слова Итальяно.

Решающий гол полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн забил на 90-й минуте, реализовав выход один на один после передачи Лукаса Пакета.