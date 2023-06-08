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Защитник «Зенита» Чистяков высказался о сравнении клуба со «Спартаком» Романцева

Защитник «Зенита» Чистяков высказался о сравнении клуба со «Спартаком» Романцева
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков считает, что команду не стоит сравнивать со «Спартаком» Олега Романцева.

«А зачем сравнивать? Разный футбол, разные поколения. Вообще нет смысла. Если мы выиграем девять титулов подряд, тогда и будем сравнивать в этом отношении. А говорить о том, кто лучше или хуже, я не вижу смысла. Здесь дело исключительно вкуса.

Надеюсь, мы ещё долго будем на вершине. Но, с другой стороны, может произойти всё что угодно. Вдруг завтра в «Спартак» или ЦСКА приедет несколько очень сильных легионеров, возникнет ещё более серьёзная конкуренция. Так что многое будет зависеть от трансферов конкурентов и от развития молодых российских игроков. Мы со своей стороны сделаем всё возможное, чтобы выигрывать как можно дольше», – сказал Дмитрий Чистяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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