Малком: российские игроки «Зенита» могут стать чемпионами и без легионеров

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что сине-бело-голубые смогут стать чемпионами России, даже если из клуба уйдут все иностранные футболисты. Также бразилец отметил, что петербуржцы уже через пять лет могут получить третью звезду на эмблему клуба.

«В «Зените» собраны, на мой взгляд, сильнейшие российские игроки РПЛ. И даже если представить, что клуб вдруг покинут все иностранные футболисты, то ничего не изменится. Российским игрокам, защищающим цвета «Зенита», точно по силам завоевать золото и стать чемпионами страны.

Через сколько лет «Зенит» получит третью звезду? Если мы продолжим в том же духе, то через пять лет. Убеждён, что нам это по силам», — приводит слова Малкома «Спорт-экспресс».