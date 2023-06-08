Агент Кейта Бальде оценил выступление нападающего за «Спартак» в прошедшем сезоне РПЛ

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о выступлении футболиста в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В «Спартаке» Бальде провёл хорошую вторую часть сезона в чемпионате. Я уверен, что Кейта продолжит показывать хорошие результаты», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» занял итоговое третье место в таблице чемпионата по итогам сезона-2022/2023, набрав 54 очка в 30 матчах. В прошлом сезоне чемпионата России красно-белые финишировали на десятой строчке, набрав 38 очков.

Кейта Бальде в сезоне-2022/2023 провёл 12 матчей за «Спартак» (шесть в стартовом составе), в которых забил три гола. Он перешёл в команду на правах свободного агента.