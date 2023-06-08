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«Друг познаётся в беде». Анюков — о поддержке фанатского «Виража»

«Друг познаётся в беде». Анюков — о поддержке фанатского «Виража»
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Бывший защитник, а ныне тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков подчеркнул важность поддержки болельщиков, выразив благодарность фанатскому объединению «Вираж».

«Для меня важны все чемпионства. Я говорю спасибо и Сергею Богдановичу, и руководству, и особенно болельщикам. «Виражу» большой респект. Особенно в последние годы моей игровой карьеры, когда мне было нелегко, с трибуны слышал не то, что я такой-то такой-то, а как они пели мою фамилию. Друг познаётся в беде всегда», — сказал Анюков в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале «Зенита».

Активные болельщики «Зенита» перестали посещать матчи чемпионата России после введения на стадионе Fan ID. На месте фанатской трибуны клуб установил концертную площадку.

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