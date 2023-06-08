Георгий Джикия приехал на заседание КДК РФС после красной карточки в матче с «Крыльями»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия приехал на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) после красной карточки в матче с «Крыльями Советов», передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, Джикия заработал красную карточку за неспортивное поведение и оскорбление арбитра, не выходя на поле, в матче заключительного тура чемпионата России. Игроку грозит длительная дисквалификация.
Игра 30-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась в пользу «Крыльев Советов» со счётом 1:0. «Спартак» занял третье место в итоговой таблице РПЛ, набрав 54 очка в 30 матчах. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Второе место занял ЦСКА.
Джикия приехал на заседание КДК РФС. Видео:
- 8 июня 2023
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