В «Аяксе» не стали комментировать информацию об интересе к игроку «Краснодара» Сперцяну

Директор по связям с общественностью «Аякса» Миэль Бринкхус высказался об информации об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Сообщалось, что «быки» готовы отпустить игрока за сумму чуть больше € 10 млн плюс бонусы.

«Аякс» интересуется Сперцяном? Мы никогда не комментируем информацию об интересе к игрокам», — сказал Бринкхус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Сперцяну со стороны итальянских «Милана», «Фиорентины» и ряда немецких команд.

23-летний Эдуард Сперцян сыграл за «Краснодар» 40 матчей в текущем сезоне, отметившись в них 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.