В «Аяксе» не стали комментировать информацию об интересе к игроку «Краснодара» Сперцяну
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Директор по связям с общественностью «Аякса» Миэль Бринкхус высказался об информации об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Сообщалось, что «быки» готовы отпустить игрока за сумму чуть больше € 10 млн плюс бонусы.
«Аякс» интересуется Сперцяном? Мы никогда не комментируем информацию об интересе к игрокам», — сказал Бринкхус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Сперцяну со стороны итальянских «Милана», «Фиорентины» и ряда немецких команд.
23-летний Эдуард Сперцян сыграл за «Краснодар» 40 матчей в текущем сезоне, отметившись в них 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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