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Личка: если «Зенит» сохранит состав, то у них будет тяжело забрать чемпионство

Личка: если «Зенит» сохранит состав, то у них будет тяжело забрать чемпионство
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о гегемонии «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Напомним, сине-бело-голубые стали чемпионами страны по итогам сезона-2022/2023 — это пятое чемпионство «Зенита» подряд.

«Я не знаю, потому что непонятно, каким «Зенит» будет в следующем сезоне. Если они сумеют сохранить нынешний состав, если никто не уйдёт в европейские клубы, как это может случиться с Малкомом, Клаудиньо, Венделом, то кому-то другому будет очень тяжело забрать чемпионство. Потому что этот «Зенит» в прошедшем чемпионате был командой другого уровня, выше всех. Они показали, что, когда надо играть чуть побыстрее, чуть больше оказать давления на соперника, они это могут сделать и выиграть матч. Соперникам было очень тяжело в такой ситуации. Например, «Зенит» так выиграл матчи со «Спартаком» в чемпионате», — приводит слова Лички интернет-портал «Известия».

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