Тренер «Оренбурга» Личка ответил на вопрос, возглавит ли он «Динамо»
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос, возглавит ли он московское «Динамо». Ранее СМИ писали об интересе бело-голубых к чешскому специалисту. Однако Личка заверил, что не контактировал с «Динамо». Единственное предложение, которое ему поступало, было от «Краснодара».
«Пойду ли я в «Динамо»? Нет. Я уже говорил в интервью раньше: у меня была только одна связь с другим клубом напрямую. Это зимнее предложение «Краснодара». Если кто-то хочет позвать меня, надо звонить в футбольный клуб «Оренбург». Всё очень просто», — приводит слова Личка интернет-портал «Известия».
Напомним, Личка вместе с «Оренбургом» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
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