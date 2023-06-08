Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Оренбурга» Личка ответил на вопрос, возглавит ли он «Динамо»

Тренер «Оренбурга» Личка ответил на вопрос, возглавит ли он «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос, возглавит ли он московское «Динамо». Ранее СМИ писали об интересе бело-голубых к чешскому специалисту. Однако Личка заверил, что не контактировал с «Динамо». Единственное предложение, которое ему поступало, было от «Краснодара».

«Пойду ли я в «Динамо»? Нет. Я уже говорил в интервью раньше: у меня была только одна связь с другим клубом напрямую. Это зимнее предложение «Краснодара». Если кто-то хочет позвать меня, надо звонить в футбольный клуб «Оренбург». Всё очень просто», — приводит слова Личка интернет-портал «Известия».

Напомним, Личка вместе с «Оренбургом» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Материалы по теме
«Мне важен спорт и неинтересна политика». Личка объяснил, почему не уехал из России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023