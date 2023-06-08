Спортивный юрист: о дисквалификации Михаила Игнатова вряд ли может идти речь

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась насчёт дела полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, к которому требует применить дисквалификацию агент Александр Маньяков.
«Мы это дело вели на этапе CAS, когда было первое разбирательство. Я точно знаю, что в соглашении между игроком и агентом есть пункт о том, что споры рассматриваются Мытищинским городским судом в качестве финальной инстанции.
Почему игрок и пошёл в суд. CAS отказался рассматривать данное дело, признав, что воля сторон и намерение были именно подать все споры в окончательную инстанцию — государственный суд. Как мы понимаем, на втором этапе игрок пошёл туда, куда его отправил сам агент.
Устав РФС предусматривает, что такие дела разрешаются в рамках системы дисциплинарных органов РФС. На мой взгляд, наказать за то, что спортсмен воспользовался своим конституционным правом, возникшей из контрактного спора… Это спор не о жёлтой карточке, не о спортивных нарушениях, а контрактный спор между двумя физическими лицами.
На мой взгляд, о дисквалификации тут вряд ли может идти речь. Только лишь за обращение в суд общей юрисдикции получить дисквалификацию будет очень тяжело», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 8 июня 2023
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