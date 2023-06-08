Карло Анчелотти: VAR используется плохо, даже слишком часто

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о системе VAR в футболе.
«Технология должна была облегчить игру и её правила, а именно помогать с тонкостями офсайда и определением гола, что, кстати, ещё не реализовано в Испании. Но VAR лишил рефери исключительной власти принимать решения, соответствующие духу и реалиям игры. Например, игра рукой. В этом вопросе нет объективности, только субъективные решения. VAR используется плохо и слишком часто.
Это можно исправить, прежде всего, собрав Международный совет, включив в него бывших футболистов и тренеров, которые хорошо знают игру. Если в офсайде, например, колено и стопа, находящиеся за линией защитника, это не должно считаться положением вне игры.
Я из старшего поколения, но пользуюсь технологиями. И я согласен с тем, что сказал Бьельса. Когда-то ориентирами были семья и школа, а сейчас это социальные сети и технологии», — приводит слова Анчелотти IL Giornale.
- 8 июня 2023
-
19:40
-
19:35
-
19:27
-
19:24
-
19:24
-
19:20
-
19:04
-
19:04
-
19:00
-
18:57
-
18:50
-
18:45
-
18:34
-
18:33
-
18:32
-
18:13
-
18:10
-
18:10
-
18:09
-
18:01
-
17:56
-
17:52
-
17:50
-
17:38
-
17:35
-
17:25
-
17:18
-
17:11
-
17:11
-
17:10
-
17:00
-
16:48
-
16:41
-
16:40
-
16:38