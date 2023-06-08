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Карло Анчелотти: VAR используется плохо, даже слишком часто

Карло Анчелотти: VAR используется плохо, даже слишком часто
Карло Анчелотти
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о системе VAR в футболе.

«Технология должна была облегчить игру и её правила, а именно помогать с тонкостями офсайда и определением гола, что, кстати, ещё не реализовано в Испании. Но VAR лишил рефери исключительной власти принимать решения, соответствующие духу и реалиям игры. Например, игра рукой. В этом вопросе нет объективности, только субъективные решения. VAR используется плохо и слишком часто.

Это можно исправить, прежде всего, собрав Международный совет, включив в него бывших футболистов и тренеров, которые хорошо знают игру. Если в офсайде, например, колено и стопа, находящиеся за линией защитника, это не должно считаться положением вне игры.

Я из старшего поколения, но пользуюсь технологиями. И я согласен с тем, что сказал Бьельса. Когда-то ориентирами были семья и школа, а сейчас это социальные сети и технологии», — приводит слова Анчелотти IL Giornale.

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