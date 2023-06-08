После ухода из «Баварии» Блинд может перейти в «Жирону»

После ухода из «Баварии» нидерландский защитник Дейли Блинд может стать игроком «Жироны», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в данный момент футболист и его представители находятся в Испании, где ведут переговоры о возможном будущем контракте.

Сообщается, что стороны близки к соглашению, а официальное заявление от «Жироны» может быть опубликовано в ближайшее время.

Блинд перешёл в «Баварию» во время январского трансферного окна. Во второй половине сезона-2022/2023 на счету нидерландца пять матчей за команду во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.

Соглашение игрока с мюнхенским клубом рассчитано до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее сообщалось о нежелании «Баварии» продлевать контракт с Блиндом.