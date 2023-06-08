Кечинов рассказал, в каком случае «Оренбург» может составить конкуренцию топ-клубам РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, в каком случае «Оренбург» может составить конкуренцию топ-клубам Российской Премьер-Лиги.

«В этом году мне очень понравился «Оренбург». Я смотрел их игры со «Спартаком», ЦСКА и остальными — команда произвела очень приятное впечатление. Там есть яркие футболисты и среди легионеров, и среди российских ребят.

Если «Оренбург» усилится, а лидеры не покинут команду, то клуб может составить нашим топам конкуренцию в борьбе за призовую тройку. У них ещё и неплохой тренер, который сумел поставить достойную игру», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

В чемпионате России сезона-2022/2023 «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место.