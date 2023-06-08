«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Вальверде

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке полузащитника «Реала» Федерико Вальверде, сообщает Todofichajes.

По информации источника, боссы «красных дьяволов» являются большими поклонниками таланта молодого уругвайского хавбека. «Юнайтед» готов предложить «Реалу» за Вальверде € 100 млн.

Сообщается, что «сливочные» будут открыты к диалогу с манкунианцами. Мадридцы рассматривают € 100 млн как стартовую сумму для начала переговоров.

В сезоне-2022/2023 на счету Вальверде 56 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами.

Вальверде забивает гол в ворота «Осасуны» в матче 22-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.