«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Вальверде

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке полузащитника «Реала» Федерико Вальверде, сообщает Todofichajes.
По информации источника, боссы «красных дьяволов» являются большими поклонниками таланта молодого уругвайского хавбека. «Юнайтед» готов предложить «Реалу» за Вальверде € 100 млн.
Сообщается, что «сливочные» будут открыты к диалогу с манкунианцами. Мадридцы рассматривают € 100 млн как стартовую сумму для начала переговоров.
В сезоне-2022/2023 на счету Вальверде 56 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и семью результативными передачами.
Вальверде забивает гол в ворота «Осасуны» в матче 22-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.
- 8 июня 2023
-
22:44
-
22:43
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
22:17
-
22:01
-
21:58
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:38
-
21:37
-
21:30
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
21:11
-
21:07
-
21:00
-
20:54
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:20
-
20:17
-
20:01
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:40
-
19:35
-
19:27
-
19:24
-
19:24