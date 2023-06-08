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Гранат: «Оренбург» удивлял своей игрой на протяжении всего сезона — не боялся грандов

Гранат: «Оренбург» удивлял своей игрой на протяжении всего сезона — не боялся грандов
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Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат высоко оценил игру «Оренбурга» в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Главное открытие сезона – «Оренбург». Они на протяжении всего сезона удивляли своей игрой: старались играть в яркий, атакующий футбол, не боялись грандов ни на выезде, ни дома. Показательно, как после такого болезненного поражения от «Зенита» в первом круге команда собралась и продолжила уверенно играть весь сезон.

Ещё можно выделить преображение «Локомотива» во второй части сезона. Всё остальное было ожидаемо», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

«Оренбург», возглавляемый Марцелом Личкой, занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

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