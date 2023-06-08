Озбилиз: Сперцяну стоит уходить в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Это самый реальный вариант

Бывший футболист «Кубани» и «Спартака» Араз Озбилиз считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может попробовать свои силы в «Боруссии» Мёнхенгладбах.
«Много раз говорил, что для Сперцяна важно сделать первый шаг в Европу. Только после первой попытки в европейском чемпионате можно будет давать оценку его игре. Моё мнение — Эдуарду стоит уходить в «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Уход Сперцяна этим летом в эту команду — самый реальный вариант, но финальное решение должно быть за игроком. Эдик — качественный футболист, который может найти себе хорошее место для продолжения карьеры. РПЛ уже не та, чтобы развиваться и становиться лучше, Сперцяну стоит уходить на повышение в европейский чемпионат», — цитирует Озбилиза Sport24.
В завершившемся сезоне Эдуард Сперцян провёл 28 матчей за «Краснодар» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и сделал 11 результативных передач.
- 8 июня 2023
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