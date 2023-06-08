Булыкин: Сперцян потянет уровень «Аякса» — можно показать себя, чтобы заметили в Европе

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в амстердамский клуб.

«Интерес есть всегда и ко многим футболистам. Будет здорово, если в случае Сперцяна дело продвинется дальше одного лишь интереса. Мне кажется, Сперцян потянет уровень «Аякса». Да, придётся перестроиться: там другая интенсивность матчей и тренировок, но ничего страшного нет. Чемпионат Нидерландов не такой и сложный по сравнению с итальянским или испанским, зато он один из самых просматриваемых в плане молодых футболистов. Там всегда можно обкататься и уехать в любой другой клуб. Так часто и происходит: из «Аякса» многие уезжают в АПЛ.

Если у Сперцяна не получится сразу перейти в клуб из топ-5 лиг Европы, то я бы перешёл в «Аякс». Тем более что там международные матчи: всегда можно хорошо показать себя, чтобы все в Европе заметили», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Ранее стало известно о желании «Аякса» подписать хавбека краснодарцев за € 10 млн.