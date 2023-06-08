Эктов: давайте не будем делать трагедию из моего перехода в «Краснодар»

Защитник Александр Эктов выступил с заявлением для болельщиков «Оренбурга» после своего перехода в «Краснодар».

«Хочу выразить вам огромную благодарность за три безумных года, за фантастическую поддержку, особенно на домашних матчах. Это было невероятно. Со многими из вас я стал друзьями, мы дарили друг другу эмоции.

Давайте не будем делать из моего ухода из команды трагедию. На моё место придет такой же футболист, будет развиваться, расти и радовать вас. А я пойду в другой клуб, доказывать свою состоятельность и конкурировать с другими игроками, также расти и развиваться. Это жизнь, ничего с этим не поделаешь», — сказал Эктов в видео в телеграм-канале «Оренбурга».

В сезоне-2022/2023 Эктов провёл за «Оренбург» 31 матч, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,8 млн.