Каштанов: я думаю, что вся команда довольна работой с Гончаренко

Российский нападающий «Урала» Алексей Каштанов поделился мнением о работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

«На что может рассчитывать «Урал» в следующем сезоне? Наверное, это лучше спросить у президента и главного тренера, я же не могу отвечать за всех. Но скажу, что каждый хочет стремиться к лучшему и быть выше.

Влияние Гончаренко? Всё сложилось благополучно, хорошо. Все остались довольны и рады. Я думаю, что вся команда довольна работой с Гончаренко. За себя лично тоже могу сказать, что всё нормально, я доволен», — приводит слова Каштанова «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге «Урал» занял 11 строчку, набрав 36 очков. Виктор Гончаренко возглавил команду из Екатеринбурга в августе 2022 года.