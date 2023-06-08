Каштанов: я думаю, что вся команда довольна работой с Гончаренко
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Российский нападающий «Урала» Алексей Каштанов поделился мнением о работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
«На что может рассчитывать «Урал» в следующем сезоне? Наверное, это лучше спросить у президента и главного тренера, я же не могу отвечать за всех. Но скажу, что каждый хочет стремиться к лучшему и быть выше.
Влияние Гончаренко? Всё сложилось благополучно, хорошо. Все остались довольны и рады. Я думаю, что вся команда довольна работой с Гончаренко. За себя лично тоже могу сказать, что всё нормально, я доволен», — приводит слова Каштанова «РБ Спорт».
Напомним, в сезоне-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге «Урал» занял 11 строчку, набрав 36 очков. Виктор Гончаренко возглавил команду из Екатеринбурга в августе 2022 года.
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