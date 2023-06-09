«Манчестер Сити» согласовал условия контракта с Ковачичем

«Манчестер Сити» согласовал условия контракта с полузащитником «Челси» Матео Ковачичем, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, следующий шаг должен быть между клубами. Однако клубы не форсируют события.: представители «Челси» и «Ман Сити» обсудят сумму трансфера после финала Лиги чемпионов. Отмечается, что «аристократы» готовы продать Ковачича. Сам хорватский хавбек заинтересован в переходе в «Сити».

В сезоне-2022/2023 на счету Ковачича 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Контракт 29-летнего хавбека с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось о заинтересованности Ковачича в работе с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.