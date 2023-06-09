Лионель Месси заявил, что не все руководители «Барселоны» хотели его возвращения в клуб

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси считает, что не все руководители «Барселоны» хотели его возвращения.
«Точно есть люди, которые не хотят моего возвращения. Точно так же, как они не хотели, чтобы я остался, когда мне пришлось уйти.
Как и многие, я знаю, кто хочет, чтобы я вернулся. Они говорили об этом публично. Но в руководстве точно есть и те, кто не хочет меня видеть и считает, что моё возвращение станет проблемой для клуба», – приводит слова Месси Mundo Deportivo.
Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. Аргентинец покинул команду на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера» из Майами, форвард отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».
В завершившемся сезоне Лионель Месси забил 21 гол и отдал 20 результативных передач в составе «ПСЖ», сыграв 41 матч во всех турнирах.
«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета:
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