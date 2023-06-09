Семья Захаряна больше не возражает против его перехода в чемпионат Турции — Gezen Dokuz
Поделиться
Семья полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна больше не возражает против его возможного перехода в чемпионат Турции. Об этом сообщает «твиттер» Gezen Dokuz.
Напомним, в зимнее трансферное окно в турецких СМИ появлялась информация о переговорах «Динамо» с «Галатасараем». Сообщалось, что клубы согласовали трансфер, однако переход не состоялся из-за позиции семьи Захаряна. Сам полузащитник заявлял, что не рассматривает вариант с переездом в чемпионат Турции по личным причинам.
В прошедшем сезоне 20-летний Захарян сыграл 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и 10 результативными передачами. Контракт полузащитника с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года.
Комментарии
- 9 июня 2023
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
09:14
-
09:04
-
08:51
-
08:48
-
08:25
-
07:51
-
07:45
-
06:34
-
06:17
-
06:07
-
05:57
-
05:27
-
04:56
-
04:52
-
04:40
-
03:59
-
03:26
-
03:23
-
02:52
-
02:42
-
02:19
-
02:02
-
01:45
-
01:20
-
00:57
-
00:48
-
00:40
-
00:37
-
00:35
-
00:25
-
00:11
Партнерский контент