Семья Захаряна больше не возражает против его перехода в чемпионат Турции — Gezen Dokuz

Семья полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна больше не возражает против его возможного перехода в чемпионат Турции. Об этом сообщает «твиттер» Gezen Dokuz.

Напомним, в зимнее трансферное окно в турецких СМИ появлялась информация о переговорах «Динамо» с «Галатасараем». Сообщалось, что клубы согласовали трансфер, однако переход не состоялся из-за позиции семьи Захаряна. Сам полузащитник заявлял, что не рассматривает вариант с переездом в чемпионат Турции по личным причинам.

В прошедшем сезоне 20-летний Захарян сыграл 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и 10 результативными передачами. Контракт полузащитника с бело-голубыми рассчитан до июня 2024 года.