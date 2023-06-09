«Как только я забиваю, сразу думаю, как забить следующий мяч». Холанд — о голах в ЛЧ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей результативности в Лиге чемпионов.
«В среднем забиваю 1,2 гола за матч Лиги чемпионов? Было понятно, что в такой команде у меня будут голевые моменты. Когда вокруг тебя столько классных игроков, которые создают для тебя возможности или освобождают пространство, шансы обязательно появятся. Мне очень повезло с партнёрами, которые помогают отправлять мяч в сетку. Чтобы продолжать забивать, нужно проделывать очень много работы как на поле, так и за его пределами. Когда я забиваю, тут же сосредотачиваюсь на следующем голе.
Личные цели? Моя цель — забивать голы, чтобы команда закончила сезон с трофеями. Знаю, что, если буду забивать и тем работать на команду, это поможет всем достичь своих целей по итогам сезона. Как только я забиваю, сразу думаю, как забить следующий мяч. Таков мой подход к делу, и я буду продолжать в том же духе», — приводит слова Холанда официальный сайт УЕФА.
В текущем сезоне Лиги чемпионов Холанд провёл 10 матчей, в которых забил 12 мячей и оформил одну голевую передачу.
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