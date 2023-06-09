Федотов — о Соболеве и Роше: жесты — очень серьёзная вещь, которая может ранить человека

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об инциденте с оскорбительным жестом нападающего «Спартака» Александра Соболева в адрес защитника армейцев Виллиана Роши, отметив, что таким поступком можно ранить человека.

«Можно ли сказать, что справедливость восторжествовала, когда КДК оправдал Рошу? На все сто процентов. Хотя думаю, что даже этот вопрос не пришлось бы поднимать, будь судья более оперативным при вмешательстве в эпизод.

Конечно, после игры мы его поддержали. Поаплодировали его рассудку и хладнокровию, что он не поддался. Думаю, что стоит сказать «браво» за это. Не знаю, что бы сделал на его месте другой футболист.

Соболев написал «это другое» про жест футболиста «Севильи»? Вообще не знаю, о чём тут речь: другое, третье, десятое. На футбольном поле идёт честное мужское противоборство. Думаю, там не место каким-то вещам. Да, всякое бывает в пылу борьбы. Но всё-таки нужно уважительно друг к другу относиться во всех проявлениях. Я думаю, что жесты — очень серьёзная вещь, которая может ранить человека», — приводит слова Федотова «Спорт-экспресс».

За непристойный жест Соболев получил прямую красную карточку. Роша повторил действия форварда «Спартака», пытаясь объяснить арбитрам произошедшее. За это бразилец также был наказан красной карточкой, которая потом была отменена КДК РФС.