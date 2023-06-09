Кучаев: хочется, чтобы после финала Кубка завоевание трофеев стало для ЦСКА обыденностью

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о предстоящем матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром», заявив, что хотел бы, чтобы для армейцев завоевание трофеев стало обыденным делом после этой игры.

«Игра против «Краснодара» в РПЛ преподносилась как репетиция финала Кубка, но таковой не являлась. Тот матч был в чемпионате, а встреча в Кубке будет совсем другой, там может многое измениться. Та игра не была репетицией, но, конечно, она дала много пищи для размышлений и подготовки к финалу.

Мне хочется, чтобы после этого финала завоевание трофеев стало для нас обыденным делом. Хочется, чтобы ЦСКА почувствовал вкус победы, чтобы в следующем сезоне мы были увереннее», — приводит слова Кучаева «Матч ТВ».

Суперфинал Кубка России пройдёт в московских «Лужниках» 11 июня.