Сербский тренер Рашович подтвердил переговоры с «Динамо», но назвал переход невозможным

Главный тренер «Аль-Фейха» Вук Рашович рассказал, что вёл переговоры о возможности работы в московском «Динамо», однако отметил, что его переход в российский клуб невозможен из-за действующего контракта с арабской командой.

«Несколько дней назад говорил, что скоро будет ясность, но из «Динамо» на меня так никто и не вышел. Был диалог с клубом, но руководство «Аль-Фейха» сразу дало понять, что не отпустит меня.

В Саудовской Аравии на меня рассчитывают, мы боремся за чемпионство, поэтому я никак не могу разорвать контракт с моим нынешним клубом — этой функции не предусмотрено. Сейчас не может идти и речи о моём уходе из Саудовской Аравии в Россию», — приводит слова Рашовича Sport24.

Последним главным тренером «Динамо» был серб Славиша Йоканович.