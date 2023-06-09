Холанд ответил на вопрос о своей форме накануне финала Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал снижение результативности в последние недели. Норвежец, забивший 52 гола за «горожан» во всех турнирах дебютного сезона, отличился только раз в последних семи играх.

«Мало забиваю в последнее время? Вы можете думать об этом, как об одном голе в семи играх. Или как о 52 голах и восьми передачах в 52 играх. Вы можете думать об этом, как вам угодно. Меня не напрягает это. Я чувствую себя очень хорошо.

Я часто думаю, что это даже хорошо, когда люди начинают тебя критиковать. Я забивал в каждой игре, а когда не забил раз или два, люди начали критиковать меня. Я не обращаю внимая на это и продолжаю наслаждаться жизнью.

В Кубке Англии я упустил пару хороших шансов. Такое иногда случается, это может произойти снова в будущем. Что нужно сделать? Ничего. Забить в следующем матче», – цитирует Холанда Sky Sports.

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер», состоится в Стамбуле 10 июня, начало игры – в 22:00 мск.