Холанд ответил на вопрос о своей форме накануне финала Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал снижение результативности в последние недели. Норвежец, забивший 52 гола за «горожан» во всех турнирах дебютного сезона, отличился только раз в последних семи играх.
«Мало забиваю в последнее время? Вы можете думать об этом, как об одном голе в семи играх. Или как о 52 голах и восьми передачах в 52 играх. Вы можете думать об этом, как вам угодно. Меня не напрягает это. Я чувствую себя очень хорошо.
Я часто думаю, что это даже хорошо, когда люди начинают тебя критиковать. Я забивал в каждой игре, а когда не забил раз или два, люди начали критиковать меня. Я не обращаю внимая на это и продолжаю наслаждаться жизнью.
В Кубке Англии я упустил пару хороших шансов. Такое иногда случается, это может произойти снова в будущем. Что нужно сделать? Ничего. Забить в следующем матче», – цитирует Холанда Sky Sports.
Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер», состоится в Стамбуле 10 июня, начало игры – в 22:00 мск.
- 9 июня 2023
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