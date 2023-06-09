«На самом деле он мне присылал». Кокорин пошутил об интимных видео Дзюбы

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на скандал с интимными видео с участием форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

В социальной сети пользовательница раскритиковала Дзюбу из-за интимного видео, попутно обвинив его в «ужасной актёрской игре». В ответ Кокорин написал: «Не говори, видно же, что игра. На самом деле он мне всё это присылал. Отстаньте уже от него».

Ранее в сети появились видео с участием Дзюбы, которые были записаны в 2018 году. Нападающий оказался в центре подобного скандала во второй раз. Первое интимное видео с участием футболиста появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После того скандала Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.