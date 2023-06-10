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Джеко может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Джеко может продолжить карьеру в «Фенербахче»
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«Фенербахче» хочет подписать нападающего «Интера» Эдина Джеко на правах свободного агента, сообщает в своём «твиттере» журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника 37-летний босниец уже получил от представителей турецкого клуба предложение с 2-летним контрактом, но решение примет после финала Лиги чемпионов. Сначала игрок хотел бы выслушать предложение «Интера» о продлении, если оно поступит.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск.

Напомним, в текущем сезоне на счету Эдина Джеко 14 голов и пять ассистов в 51 матче за итальянский клуб во всех турнирах. Его контракт истекает в июне этого года.

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