Джеко может продолжить карьеру в «Фенербахче»
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«Фенербахче» хочет подписать нападающего «Интера» Эдина Джеко на правах свободного агента, сообщает в своём «твиттере» журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника 37-летний босниец уже получил от представителей турецкого клуба предложение с 2-летним контрактом, но решение примет после финала Лиги чемпионов. Сначала игрок хотел бы выслушать предложение «Интера» о продлении, если оно поступит.
Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 10 июня. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск.
Напомним, в текущем сезоне на счету Эдина Джеко 14 голов и пять ассистов в 51 матче за итальянский клуб во всех турнирах. Его контракт истекает в июне этого года.
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