Эрлинг Холанд оценил состав «Манчестер Сити»

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о составе команды.

«Как бы описал состав «Манчестер Сити» в целом? Поистине невероятный. Каждый из нас горит одним желанием — добиваться успеха изо дня в день. Мы поддерживаем друг друга, и так оно и должно быть, если мы хотим быть успешны. Это особенный коллектив парней, а также тренер, его штаб и остальной персонал», — приводит слова Холанда официальный сайт УЕФА.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Холанд провёл 10 матчей, в которых забил 12 мячей и оформил одну голевую передачу. В финале европейского турнира «Манчестер Сити» встретится с «Интером» сегодня, 10 июня. Начало игры — в 22:00 мск.

Видео: Тренировка «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов