Гюндоган — о последнем туре Бундеслиги: это самый захватывающий чемпионский бой за 10 лет

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган, выступающий сейчас за «Манчестер Сити», высказался о последнем туре Бундеслиги в прошедшем сезоне, отметив, что дортмундцы схлестнулись с мюнхенской «Баварией» в самом захватывающем чемпионском бою за последние 10 лет.

«Такую развязку вряд ли можно превзойти по драматургии. Хотя я знаю несколько подобных матчей в последний игровой день, когда бывает очень трудно выиграть матч, однако зрители выходят победителями от этого. Настоящий огонь!

Я думаю, что история показала, что большие клубы всегда вырастали после поражений в финалах. Так «Боруссия» должна сделать сейчас. Я не думаю, что от них будут большие ожидания в следующем сезоне. Аллер дал им большой толчок. Марко и Матс остаются двумя очень важными игроками для развития этой молодой команды.

Можно посмотреть на это и иначе. Я думаю, что это был самый захватывающий чемпионский бой в немецком футболе за последнее десятилетие. В конце концов, это было захватывающе до самого конца, в этот раз к Пасхе ещё ничего не было решено», — приводит слова Гюндогана Sport1.

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