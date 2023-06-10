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Игрок «Краснодара» Сперцян: от финала Кубка России с ЦСКА жду тяжёлой и равной игры

Игрок «Краснодара» Сперцян: от финала Кубка России с ЦСКА жду тяжёлой и равной игры
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России с ЦСКА, отметив, что ждёт тяжёлой равной игры.

«Это финал, тут ни у одной из команд не будет преимущества, в том числе и своего поля. Уверен, «Краснодар» придёт поддержать много болельщиков, несмотря на то что матч будет в Москве. Соперник у нас сильный, в финале слабых команд не бывает, поэтому я жду тяжёлой и равной игры», — приводит слова Сперцяна ТАСС.

Суперфинал в этом сезоне пройдёт в Москве завтра, 11 июня. Решающую встречу Кубка России примет стадион «Лужники». Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00 по московскому времени. ЦСКА вышел в суперфинал, одержав победу в Пути РПЛ, «Краснодар» прошёл по Пути регионов.

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