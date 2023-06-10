Президент «Бешикташа» раскритиковал Деле Алли

Президент турецкого «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби заявил, что английский полузащитник Деле Алли больше не вернётся в клуб. Также функционер пожелал англичанину вновь стать хорошим человеком.

«Он был игроком, от которого мы многого ожидали, когда он только пришёл. Больше он не вернётся. Мы не получили от него того, чего ожидали. Я надеюсь, он снова станет хорошим человеком», — приводит слова Чеби BeIN Sports.

27-летний Алли играл за «Бешикташ» на правах аренды из ливерпульского «Эвертона». За турецкий клуб полузащитник сыграл 15 матчей во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами. За всё время в аренде Алли провёл на поле лишь 831 минуту.

Контракт Алли с «Эвертоном» рассчитан до конца следующего сезона.