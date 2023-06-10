Футболист ЦСКА Зайнутдинов назвал Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов назвал бразильского нападающего Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ.

«Лучший игрок сезона — Малком», — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Малком выступает в составе «Зенита» с сезона-2019/2020. Он перешёл в петербургскую команду из «Барселоны», где провёл один сезон. В этом году на счету бразильца 23 гола и семь голевых передач в 27 играх. «Зенит» является действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги, команда набрала 70 очков в 30 матчах. За этот сезон клуб одержал 21 победу, семь раз сыграл вничью и дважды потерпел поражение.

Зайнутдинов провёл в этом сезоне 21 матч в рамках РПЛ, забил один гол и отдал две голевые передачи. Завтра его клубу предстоит матч Суперфинала Кубка России с «Краснодаром».